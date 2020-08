Incidente stradale sulla A2 tra Cosenza e Rende, un morto

Un uomo di 33 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Cosenza e Rende. L’impatto, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è avvenuto all’alba e ha coinvolto una Mercedes e una Smart. La vittima, da quanto si è potuto appendere, era alla guida della Smart. I sanitari e i soccorritori del 118 sono accorsi sul posto appena scattato l’allarme. Presenti gli agenti della Polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.

