Un masso si è staccato da un costone cadendo sulla strada Provinciale Vibo-Stefanaconi e provocando il ribaltamento di un’auto che stava transitando in quel momento, fortunatamente senza conseguenze per il conducente che ha riportato solo alcune contusioni. L’incidente è avvenuto stamni verso le 8. L’automobilista, un 78enne, si è trovato all’improvviso il masso di fronte sulla strada. Cercando di scansarlo ha sbandato e l’auto si è capovolta. È stato lo stesso conducente a chiamare i soccorsi. Sul posto il 118 che ha trasportato il pensionato al pronto soccorso mentre è toccato ai vigili del fuoco rimuovere il mezzo in attesa che venga fatto lo stesso col masso, e ai carabinieri interdire il traffico veicolare che è stato deviato su altre arterie.

