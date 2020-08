Riceviamo nota stampa di Locride Ambiente Spa:

“Locride Ambiente Spa e l’Amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Jonica si sono incontrati, per affrontare urgenti tematiche relative alla convenzione tra società ed ente. Spiace rilevare che il confronto non abbia prodotto risultati positivi. Si registra una distanza di posizione, che rischia di diventare siderale. Locride Ambiente SpA si vede contestare dal sindaco Femia disservizi, che non sono assolutamente da addebitare alla società. Il particolare fa ipotizzare o una cattiva informazione di cui il primo cittadino di Marina è stato destinatario, oppure una non completa consapevolezza da parte del Sindaco delle problematiche che affliggono molti centri del comprensorio, compreso quello che amministra. Accade che l’ente comunale stigmatizzi le modalità di raccolta dei rifiuti, manifestando una chiara disconoscenza della situazione. Ci si trova costantemente alle prese con minacce di diffida e con la formalizzazione di ordinanze con le quali si intima di provvedere a servizi che, talvolta e si sottolinea talvolta, non possono essere effettuati, in ragione di oggettive situazioni impeditive. Se, ad esempio, viene bloccato l’impianto di conferimento regionale, chiunque operi nel settore della raccolta rifiuti sa di dovere a sua volta stoppare o rimodulare i tempi del servizio. Non è una volontà in difetto della società, nè una incapacità della stessa ad erogare correttamente la prestazione. Lo si è detto e ribadito più volte, ma in Comune, a Marina di Gioiosa, non lo si vuole, evidentemente, capire”.

