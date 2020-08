Riceviamo una segnalazione di una turista giunta a Villa San Giovanni:

“A Cannitello, quartiere a vocazione balneare di Villa San Giovanni, Calabria, Italia, Europa ogni volta che piove saltano i tombini della fognatura sottostante la via principale, una strada parallela al mare, lungo la quale si dispiega l’antico borgo marinaro. Basta un acquazzone e subito la via si trasforma in una fogna a cielo aperto. Mancando a tratti i marciapiedi, i residenti per muoversi sono costretti a calpestare quel residuo melmoso e malsano. Rivoli di acqua fognaria s’insinuano, a valle, nelle traverse laterali per poi riversarsi in mare, dopo essersi creato un varco attraverso la spiaggia. L’aria diventa maleodorante e l’olezzo persiste per giorni. Questa situazione si trascina da decenni, ma negli ultimi anni c’è stato un peggioramento a causa della costruzione di nuove abitazioni. È stato anche consentita la conversione di una villa che si affaccia sul mare in una sala per ricevimenti nuziali con annesso servizio di ristorazione, che inevitabilmente contribuisce a sovraccaricare la rete fognaria, la quale è rimasta tale e quale dai tempi del dopoguerra. Sarà anche vero che il Comune di Villa San Giovanni non navighi nell’oro come tanti altri comuni calabresi, ma è anche vero che si è di fronte ad una emergenza sanitaria che dovrebbe avere la priorità su tutto, sicuramente su spese per feste e festicciole, inutili e ridicoli monumenti, mostruosi arredi di piazze cittadine ed iper illuminazioni di vie cittadine dal fondo stradale simile a carrettiere di montagna. Che si aspetta ad intervenire, quando sarà troppo tardi?”