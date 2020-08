Traffico in deciso aumento e code agli imbarcaderi per chi deve attraversare lo Stretto verso la Sicilia. Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” si segnalano rallentamenti con code, in direzione sud, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni dove, da questa mattina, i tempi di attesa per gli imbarchi per l’Isola si sono attestati oltre le tre ore. Gli incolonnamenti hanno raggiunto i 2 chilometri, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni. Lungo tutto il resto dell’A2, invece, il traffico – segnala l’Anas – risulta intenso ma scorrevole.