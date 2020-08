Al Magna Graecia Film Festival protagonista tutto il ‘buono’ della Calabria. La kermesse diretta da Gianvito Casadonte rappresenta una vetrina per lo sviluppo turistico del territorio. Con l’obiettivo di promuovere le eccellenze enogastronomiche è stata avviata un’importante collaborazione tra assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria e Magna Graecia Film Festival. “La Calabria è famosa in Italia e nel mondo per la sue tradizioni culinarie e per la dieta mediterranea. Desidero ringraziare l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – dichiara Gianvito Casadonte – per la preziosa sinergia finalizzata alla valorizzazione dei prodotti locali. La nostra è una terra di rara bellezza che conquista tutti anche grazie alle eccellenze del settore enogastronomico”. Ai tanti ospiti del festival sono stati offerti in degustazione i prodotti tipici calabresi.