E’ stato pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune il bando per l’erogazione dei buoni libro destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Lo hanno annunciato il sindaco, Sergio Abramo, e l’assessore alla Pubblica istruzione, Concetta Carrozza. Le domande, scaricabili dal documento in cui sono presenti tutte le specifiche dell’avviso, potranno essere presentate dal 14 settembre fino alle ore 12 del 31 ottobre. Il contributo, previsto per gli alunni i cui nuclei familiari rientrano nella fascia Isee compresa fra 0 e 10.632,94 euro, riguarda l’acquisto di libri di testo e altri materiali o contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione. L’erogazione del contributo avverrà esclusivamente tramite accredito Iban su conto corrente bancario o postale. Nel bando è contenuto anche l’elenco delle 11 librerie accreditate sul territorio comunale.