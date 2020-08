Anche un giovane diciannovenne di Corigliano-Rossano (Cosenza) è tra quelli, di ritorno da una vacanza in Croazia nell’ultima settimana di luglio, trovati positivi al Covid-19. Il giovane è stato contattato dall’Azienda sanitaria bolognese, che gli ha consigliato l’isolamento perché venuto in contatto stretto con un amico, anch’egli in vacanza in Croazia e trovato positivo al coronavirus. Sono stati i sanitari della task force di Cosenza, allertati dai colleghi di Bologna, a sottoporre subito al tampone il ragazzo. Anche i suoi genitori sono stati posti in isolamento, in attesa di tampone. Ed è partita l’operazione di ricostruzione dei contatti che il giovane ha avuto nei giorni scorsi.