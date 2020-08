Quattro nuovi contagi da coronavirus rilevati ieri in Calabria. Tre derivano da una festa tra giovani in cui forse si è badato poco alle misure di sicurezza. Continuano intanto a salire i contagi per coronavirus in Italia: sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre martedì erano stati 412. Complessivamente sono 251.713 le persone che hanno contratto il virus. In aumento il numero delle vittime: 10 in più che portano il totale a 35.225, mentre martedì l’incremento era di 6. Le regioni senza nuovi casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla Provincia Autonoma di Trento, mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41). Le nuove disposizioni sanitarie per chi rientra dall’estero e un’informativa sui rischi degli assembramenti nelle discoteche in vista di Ferragosto: sono i due punti all’ordine del giorno della riunione straordinaria tra governo e Regioni convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. All’incontro -finalizzato anche a trovare una soluzione condivisa ed evitare che le amministrazioni locali, come sta già avvenendo, procedano in ordine sparso con le ordinanze- hanno partecipano anche i ministri della Salute Roberto Speranza e dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.