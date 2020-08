Tallini: “Nessun furbetto del bonus tra i consiglieri regionali”

“Nessun consigliere regionale della Calabria ha richiesto o ottenuto il bonus Iva”. Lo rende noto il presidente dell’Assemblea, Domenico Tallini, a proposito delle polemiche sulla questione che ha registrato anche echi locali. “Ho sentito personalmente tutti i componenti dell’Assemblea -precisa Tallini – ed ho ricevuto ampia assicurazione che nessuno ha attivato la procedura presso l’Inps.Per me -aggiunge il presidente del Consiglio regionale- la loro parola d’onore vale più di qualsiasi accertamento. Se qualcuno avesse mentito, ne risponderebbe alla sua coscienza e ai suoi elettori. Sono molto contento dell’esito della verifica -rileva Tallini- che rende onore a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio. Ringrazio tutti i colleghi per avere risposto tempestivamente ai miei quesiti con estrema chiarezza e senza la minima reticenza”.