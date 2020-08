Giornata di pesanti disagi quella di oggi in Calabria in riferimento al traffico autostradale e agli imbarchi da e per la Sicilia. Un incidente ha provocato due feriti mandando in difficoltà per qualche ora il traffico sulla ‘Autostrada del Mediterraneo’. Il sinistro è avvenuto al km 349,600 in località Sant’Onofrio, direzione Villa San Giovanni. Le due persone rimaste contuse sono state soccorse dall’eliambulanza. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino, in tempi il più possibile rapidi, della regolare viabilità. A Villa San Giovanni, poi, è stata decretata la “fase 3” dell’emergenza relativa alla gestione degli imbarchi, poiché l’attesa per imbarcarsi verso la Sicilia ha raggiunto ieri le tre ore. I veicoli sono rimasti in coda sulla terza carreggiata dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in avvicinamento allo svincolo di Villa.