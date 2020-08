Coronavirus: 10 nuovi casi in Calabria e più contagi in Italia

Dieci nuovi casi di coronavirus ieri in Calabria. Ad oggi, nella regione, sono stati effettuati 137.560 tamponi. Restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 82 giorni). Cinque positivi rilevati dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro provengono dal ‘Cara’ di Crotone. Dei quattro positivi rilevati dall’Asp di Reggio Calabria, tre sono riconducibili alla ‘festa giovani’ e uno è un rientro. In netto rialzo intanto, in Italia, nuovi contagiati e vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 642: 239 in più rispetto a martedì. Sette i morti, contro i 4 del giorno prima. In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di martedì. In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i maggiori incrementi di contagiati. Il dato di ieri è il più alto dallo scorso 23 maggio, quando se ne registrarono 669. I casi totali sono così saliti a 255.278, i morti a 35.412. Il trend di crescita dei contagi è stato costante ad agosto, tranne una flessione in alcune giornate coincise con un calo dei tamponi. Continuano a crescere le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 866, 23 in più nelle ultime 24 ore. Aumentano anche le terapie intensive (66, +8), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono incrementati di 240 unità (ora sono 14.428).