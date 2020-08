Amministrative, Salvini: “Il voto sarà un chiaro messaggio al Governo”

“Se la gente sceglierà in Calabria e in Italia il cambiamento sarà un chiaro messaggio a Renzi, Conte, Di Maio e compagnia”. A dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Catanzaro, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul significato delle elezioni del 20 e 21 settembre. “Quasi tutti i sindaci uscenti, anche in Calabria sono di sinistra e anche tutte le Regioni uscenti sono quasi tutte di sinistra”, ha rilevato Salvini.

“L’anno prossimo Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli, e come Lega abbiamo già idee di esponenti del mondo dell’impresa, della società civile, delle professioni che si sono messi a disposizione”. “L’esperienza di Reggio – ha aggiunto Salvini – insegna: abbiamo scelto qualcuno al di là dei partiti, senza tessere di partito in tasca, uno dei protagonisti della ricostruzione del Ponte di Genova. Mi piacerebbe che fosse ricordato, lui con la Lega, per aver, dopo decenni di chiacchiere, avviato i lavori per il Ponte tra Reggio e Messina, tra Calabria e Sicilia”.

“I problemi di Reggio Calabria sono quelli di una città al collasso, al dissesto economico, con l’immondizia che arriva a essere in alcuni casi a 2-3 metri di altezza”. Salvini adesso è atteso a Reggio Calabria, dove parteciperà alla presentazione del candidato sindaco del centrodestra, Antonio Minicuci, designato proprio dalla Lega. “Per la prima volta – ha poi spiegato Salvini – c’è una vera opportunità di cambiamento e come Lega esserne protagonisti mi rende orgoglioso”.