Un percorso di 1040 chilometri con 72 tappe, attraverso 120 borghi, passando dai boschi del Pollino, della Sila, delle Serre e dell’Aspromonte e partendo da Rocca Imperiale fino a Reggio Calabria. Numeri consistenti che, di per sé, rendono imponente il “Cammino Basiliano” promosso dall’omonima associazione, sostenuto dalla Regione e la cui prima rappresentazione nazionale (a pochi giorni dall’immissione in rete del nuovo sito web: www.camminobasiliano.it) si è svolta nella sala Verde della Cittadella Regionale a Catanzaro (ne seguiranno altre a Roma, Milano e Bruxelles oltre che in molteplici location calabresi). “La Calabria verde, dei Parchi e delle Riserve naturali, adesso si può avvalere – ha detto il presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini – di un’infrastruttura verde che ha le potenzialità di valorizzare la natura e portare conoscenza ed economia soprattutto nelle aree interne. L’Italia, attraversata da una fitta rete di cammini religiosi, culturali, storici, naturalistici, potrà così arricchirsi di un ‘Cammino’ che ha l’obiettivo di promuovere cultura, arte, ambiente, tradizione ed enogastronomia, ma anche personaggi storici, piccoli centri, antropologia, biodiversità, ecosistemi e paesaggio ambientale, agrario e forestale”. Per il presidente del Consiglio regionale “la strategia di rilancio dell’ambiente e del turismo calabrese, nella ‘fase 2’ potrà contare su questa iniziativa che abbiamo voluto mettere in campo nella consapevolezza che il ‘cammino’ è un fenomeno sociale in espansione, costituisce un motivo per cui si sceglie una destinazione piuttosto che un’altra e il turista che ama camminare è diventato un importante target a cui rivolgersi per mettergli a disposizione la possibilità di apprezzare le bellezze della Calabria”. L’iniziativa è stata illustrata, riporta un comunicato, nel corso di un incontro coordinato dal giornalista Romano Pitaro “che, per segnalare l’importanza anche economica dei cammini, ha citato la ricerca di Trademark (azienda leader nelle consulenze sul settore del turismo) secondo cui ‘questo tipo di turismo muove un giro d’affari di 12,5 miliardi nel mondo, più di 5 miliardi in Italia (che al mondo ha la maggiore concentrazione di vie dello spirito) e dunque – ha sostenuto – il cammino che pubblico (Regione) e privato (associazione) mettono a disposizione dei camminatori assume un’importanza formidabile specie per l’entroterra calabrese”.

redazione@giornaledicalabria.it