Sanità, Di Natale: “Folle stop emergenze urgenze a Paola”

“Leggo con non poco stupore dell’iniziativa del direttore sanitario dello spoke Paola-Cetraro, dott. Cesareo, che ha sospeso le emergenze urgenze chirurgiche negli ospedali della costa tirrenica, per gravi carenze di sacche di sangue.” Lo afferma, “con non poca preoccupazione”, Graziano Di Natale (IriC), segretario-questore del Consiglio regionale, riferendosi a quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi nello spoke dell’area tirrenica. “Si è deciso – continua Di Natale- di sospendere gli interventi chirurgici e di dirottarli al centro HUB di Cosenza. Tale provvedimento ha dell’incredibile perché, invece di risolvere il problema della carenza di sangue, si decide drasticamente di sospendere gli interventi chirurgici con grave danno per un’intera popolazione, che voglio precisare va da Praia a Mare ad Amantea, sarà costretta a recarsi a Cosenza” Chiedo al Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza – conclude il consigliere regionale di intervenire immediatamente perché è inconcepibile che nel 2020 succedano ancora cose di questo genere”.

