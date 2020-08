Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle prime due uscite stagionali sui circuiti del Mugello e di Misano Adriatico, il pilota calabrese Simone Iaquinta è pronto ad affrontare il terzo round della Carrera Cup Italia, trofeo monomarca targato Porsche che lo ha visto già campione assoluto nella stagione precedente.

Iaquinta, al volante della sua Carrera 911 Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano, affronterà la due giorni di gare sul prestigioso circuito internazionale di Imola.

Nella giornata di oggi si sono disputate le prove libere – nelle quali Iaquinta ha ottenuto il terzo miglior tempo – per prendere confidenza con il tracciato e studiare le strategie e le regolazioni da approntare alla vettura in vista della gara.

Ancora una volta Iaquinta si trova ai vertici della classifica generale a fare a “sportellate” con avversari temibili e di qualità per giocarsi il comando della graduatoria.

«Sono pronto e carico per affrontare questo importantissimo weekend – ha dichiarato il pilota calabrese. – So bene che non possiamo permetterci cali di concentrazione e che dobbiamo limitare al minimo ogni eventuale margine di errore. La posta in palio ora è grande e i miglioramenti nel feeling con la vettura sono stati tangibili nelle ultime settimane grazie al grande lavoro fatto insieme al team. Ce la metterò tutta – ha concluso il forte driver di Castrovillari – per portare a casa punti preziosi e mantenere le posizioni più alte della classifica assoluta».

Domani si inizierà dunque a fare sul serio con le due sessioni di qualifica che si disputeranno in mattinata. La fase uno delle prove inizierà al 9:50 si concluderà alle 10:20 mentre i migliori 10 affronteranno dalle 10:25 alle 10:35 la PQ2. Da quest’ultima verrà stilata la griglia di partenza di gara 1, che prenderà il via alle 16.00 con diretta tv su Sky Sport Arena (canale 224). Il weekend di gara si concluderà domenica con gara due che avrà inizio alle 9:50 e sarà in diretta tv sia su Sky Sport Arena sia in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

