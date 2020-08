Comunali a Soverato, riammessa la lista “Patto per lo Jonio”

Il Consiglio di Stato, con sentenza emessa nella tarda serata di ieri, ha disposto la riammissione della lista “Patto per lo Jonio con Vittorio Sica” alle elezioni amministrative di Soverato in programma il 20 e 21 settembre. Il massimo organo della giustizia amministrativa ha accolto il ricorso proposto dal candidato sindaco Vittorio Sica, consigliere comunale uscente e promotore della lista. Il ricorso, presentato a seguito della ricusazione deliberata dalla prima sottocommissione elettorale circondariale di Catanzaro e fondata, tra l’altro, sul fatto che un candidato non potrebbe sottoscrivere la propria lista, era stato respinto in prima istanza dal Tar della Calabria. “Siamo estremamente soddisfatti per la sentenza positiva del Consiglio di Stato – hanno affermato i legali della lista Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti – che ha riammesso alla competizione elettorale di Soverato la lista guidata dall’avv. Vittorio Sica. È una vittoria della democrazia perché adesso tutte le parti possono, con regolarità e nel pieno rispetto della par condicio, competere per aggiudicarsi la vittoria elettorale”. “La sentenza del Consiglio di Stato – hanno aggiunto i due legali – costituisce una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale perché riconosce il diritto dei candidati elettori di poter sottoscrivere la lista elettorale, affermando che i motivi di esclusione di una lista sono tassativi e possono essere stabiliti solo dalla legge in modo espresso”.

