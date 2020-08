Candidato alle elezioni regionali in Calabria del gennaio scorso nelle liste del Pd, adesso sostiene il candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Reggio Calabria, il leghista Antonino Minicucci. Per questo motivo il partito lo ha espulso dal coordinamento regionale della Calabria del Pd. “La scelta di candidarsi a sostegno di Minicucci alle comunali di Reggio Calabria pone Luigi Barbera fuori dal coordinamento regionale del Partito Democratico della Calabria – afferma il commissario regionale del Pd della Calabria Stefano Graziano – per il quale abbiamo adottato il criterio di includere tutti i candidati alle ultime regionali. A Reggio Calabria tutto il Pd è mobilitato a sostegno di Giuseppe Falcomatà”.