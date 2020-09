Coronavirus, 16 positivi in centro migranti a Santo Stefano di Rende

Nuovi positivi al coronavirus in provincia di Cosenza. Il ciclo di tamponi disposti dalla task force dell’Azienda sanitaria provinciale sugli ospiti nella struttura per migranti a Santo Stefano di Rende ha evidenziato 15 casi sui 37 ospiti e un operatore che porta il totale a 16. In crescita anche il cosiddetto “cluster Sardegna”, i cui contagi sono legati al ritorno, avvenuto in momenti diversi, di tre ragazze da una vacanza. Sono risultati positivi anche i genitori di una delle giovani, portando a 7 il numero dei positivi. Nel centro d’accoglienza di Amantea, sul tirreno cosentino, un migrante ospite di una struttura di accoglienza positivo al Covid-19 è fuggito ma è stato bloccato poco dopo alla stazione ferroviaria.

