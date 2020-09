L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver perfezionato l’ingaggio del difensore centrale classe ’95, Matteo Bachini. Oggi pomeriggio, alla presenza del presidente Pippo Caffo la firma sul contratto annuale con opzione per il secondo. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Bachini ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la maglia della Lucchese prima e del Tuttocuoio poi. Club, quest’ultimo, da cui viene prelevato nella stagione 2017/2018 dalla Juve Stabia prima del trasferimento in Liguria tra le fila dello Spezia in Serie B. Lo scorso anno ha giocato ad Arzignano per poi concludere la stagione a Lentini con la maglia della Sicula Leonzio. Espletate le formalità di rito, Matteo Bachini si metterà a disposizione dello staff tecnico e dei suoi nuovi compagni.

redazione@giornaledicalabria.it