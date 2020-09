Contagi e migranti, alta tensione ad Amantea

Sono stati 13 i nuovi casi di coronavirus rilevati ieri in Calabria. Clima sempre più teso intanto ad Amantea, dove 37 migranti ospitati nel centro di accoglienza “Ninfa Marina” sono risultati positivi al coronavirus. Mercoledì la protesta di cittadini e commercianti, che hanno chiesto la chiusura del centro, ieri la manifestazione dei migranti che hanno chiesto di poter rimanere nel centro evitando tensioni con i residenti. L’area intorno alla struttura d’accoglienza è presidiata dalle forze dell’ordine, coadiuvate anche dall’Esercito, con i militari arrivati mercoledì dopo il blocco della strada statale 18 da parte dei residenti. Il clima è di forte tensione e si cerca di trovare una mediazione per evitare ulteriori conseguenze. Manifestazioni della popolazione si erano registrate nello stesso centro tirrenico nei mesi scorsi con motivazioni analoghe. E’ di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio in Italia delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a mercoledì, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92mila, circa 10mila in meno rispetto al picco record del giorno prima. Nuovo balzo anche del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia a causa del coronavirus: sono aumentati di 11 in 24 ore, portando il totale a 120. “Stiamo investendo molto sul vaccino perché lo riteniamo la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando. Abbiamo costruito un’alleanza, in modo particolare con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini”, ha detto ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza.