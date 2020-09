Regione, dopo la pausa riprende l’attività Commissioni consiliari

Dopo la canonica pausa ferragostana e l’ulteriore pausa determinata dalla necessità di mettere in sicurezza l’intero Palazzo Campanella dopo il crollo del tetto dell’auditorium “Calipari”, riprende nella prossima settimana l’attività istituzionale del Consiglio regionale della Calabria. Nella giornata di ieri sono state infatti calendarizzate le sedute di due Commissioni permanenti, la terza “Sanità, Attività sociali, culturali e formative” e la quarta “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente”, entrambe convocate per mercoledì 9 settembre. All’ordine del giorno della prossima seduta della terza Commissione ci saranno tre punti: audizioni sull’emergenza 118 nelle Asp di Catanzaro e Crotone, audizioni sulla rete reumatologica calabrese e una proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale Nicola Irto in tema di trasparenza delle donazioni nella sanità. Un solo punto, invece, all’ordine del giorno della seduta della quarta Commissione in programma il 9 settembre: una proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale in materia antisismica, recante l’abrogazione di una precedente normativa risalente al 2015. Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi invece il prossimo 15 settembre per come stabilito ieri dalla Conferenza dei capigruppo.