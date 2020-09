Migranti, Furgiuele: “Calabria discriminata dalle misure del Governo”

“Il decreto legge, con cui il governo ha deciso di sospendere i versamenti tributari e contributivi solo per Lampedusa e Linosa, è un vergognoso atto di discriminazione verso il quale come Lega ci opporremo in maniera forte”. Lo afferma il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele. “Auspico, pertanto – prosegue – che sulla valutazione negativa di questo provvedimento si realizzi una sana convergenza dei colleghi parlamentari di maggioranza, che non possono certamente ignorarne la portata parziale e ingiusta, soprattutto nei confronti della Calabria sulle cui coste, sui cui porti, al pari di altre zone italiane, grava il peso dell’immigrazione clandestina. Se si decide di decretare un pacchetto di norme che stabilisce per i soli abitanti di Lampedusa e Linosa, ‘il rinvio al 21 dicembre di tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno, senza il pagamento di sanzioni e interessi’, non si capisce perché analogo provvedimento non si debba assumere nei confronti delle popolazioni di quelle zone impegnate in prima linea nell’accoglienza degli immigrati. Forse perché il disagio di Crotone, di Corigliano Rossano, della jonica reggina, di Vibo Valentia e di altre località calabresi, è un disagio di serie B rispetto a quello di altri avamposti?”. “Non si può continuare – conclude Furgiuele – sulla scia di una decretazione che divide il paese e opera discriminazioni inaccettabili. Il governo ritiri questo decreto legge o lo estenda anche alla Calabria e alle altre zone colpite da sbarchi e immigrazione incontrollata, le cui popolazioni vivono al pari di quelle insulari tutte le problematiche derivanti dalla scellerata politica sulla immigrazione clandestina che questo governo sta portando avanti”.

redazione@giornaledicalabria.it