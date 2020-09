“Lo sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale in Calabria ha fatto registrare una pressocchè totale partecipazione dei lavoratori sottolineando, quindi, quanto profonde siano le ragioni del malcontento e del disagio”. Lo sostengono in una nota, la segreterie regionali dei sindacati confederali di settore insieme a Ugl-Fna e Faisa-Cisal. “L’astensione dal lavoro – aggiungono – è superiore in media all’80% con punte del 100% a Crotone e Gioia Tauro. Robusta la partecipazione nei centri urbani di Cosenza, Catanzaro e Reggio. A Ferrovie della Calabria nessun treno è partito dopo le nove da Cosenza. Abbiamo ricevuto la convocazione da parte dell’assessore regionale ai Trasporti per giorno 8 alle ore 10 seppure ancora una volta in videoconferenza. Ovviamente parteciperemo, ma riteniamo non più sostenibile un confronto solo a distanza”. “Riteniamo indispensabile, proprio per la gravità della situazione nel trasporto pubblico calabrese – sostengono ancora i sindacati – costruire presso la Regione un tavolo di confronto stabile a cui partecipino anche le rappresentanze delle Aziende che affronti tutte le criticità del sistema per dare risposte certe e stabili ai lavoratori del settore e risponda alle esigenze dei pendolari, degli studenti, dei cittadini calabresi. Se ci saranno risposte il sindacato, come è nella propria tradizione e nel proprio costume, avvierà con la Regione e le Aziende un confronto sereno. In caso contrario, come abbiamo già annunciato, continueremo la mobilitazione”.

redazione@giornaledicalabria.it