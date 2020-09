Semaforo verde della giunta, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, al progetto esecutivo per il raddoppio del tratto di via Carlo V compreso fra la rampa d’uscita del ponte Morandi e piazza Matteotti.

L’investimento, un importante seguito della più ampia riqualificazione del complesso monumentale del San Giovanni, delle sue gallerie e di largo Prigioni, prevede un importo complessivo di 2 milioni 129mila euro.

Relazionata dall’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, la delibera predisposta dal settore Grandi opere, diretto da Giovanni Laganà, rappresenta l’ultimo passaggio prima dell’effettiva consegna dell’intervento, fissata entro i prossimi due mesi, per la quale è già stata stipulata il contratto d’appalto.

“L’approvazione del progetto esecutivo in giunta – ha sottolineato Abramo ricordando l’impegno per la riattivazione del finanziamento – è lo step conclusivo, sul piano burocratico, del lungo iter portato avanti dal Comune in questi anni. Con il raddoppio del tratto di via Carlo V che costeggia il complesso monumentale del San Giovanni si avrà un’ulteriore razionalizzazione dell’afflusso e deflusso del traffico veicolare nel centro della città e sarà completato il più ampio progetto di riqualificazione, in gran parte già realizzato, di tutta l’area del San Giovanni, uno dei fiori all’occhiello del capoluogo”.

Longo ha aggiunto: “Il raddoppio della strada con la contestuale introduzione del doppio senso di marcia è un obiettivo importante per questa amministrazione, che ha puntato con decisione su quest’opera che garantirà non solo più sicurezza ai pedoni, ma anche la massima funzionalità allo svincolo che dal ponte Morandi condurrà al Cavatore”.