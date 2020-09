Acqua a Catanzaro, ennesimo guasto alla rete

Ancora disagi per l’interruzione del servizio idrico a Catanzaro. Conseguentemente all’intervento di ripristino del tratto della condotta Santa Domenica da parte di Sorical, si stanno ancora registrando dei disagi nell’erogazione dell’acqua in parte della zona nord-ovest della città. Lo rende noto il Comune specificando che a risentire della limitata pressione nell’approvvigionamento dell’acqua sono, in particolare, le utenze della zone stadio, Siano e via per Gimigliano. La completa normalizzazione è prevista nell’arco della serata.

redazione@giornaledicalabria.it