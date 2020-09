Nicotera, Di Natale incontra il testimone di giustizia Zappia

Il consigliere regionale e vice presidente della Commissione anti ‘ndrangheta, Graziano Di Natale (IriC), ha incontrato, questa mattina, Carmine Zappia, imprenditore che ha denunciato la criminalità organizzata, al quale ha espresso la sua solidarietà e vicinanza. Dopo un anno e un mese Zappia ha rialzato la saracinesca della sua attività, testimoniando la forza della giustizia e delle istituzioni. “Bisogna che la politica – dichiara Di Natale – si adoperi per recuperare l’immagine delle istituzioni e soprattutto faccia capire, ai calabresi, di stare dalla parte giusta. Fatti come quelli del tabaccaio di Nicotera siano da monito e forza per non piegarsi di fronte al malaffare. La denuncia dell’illegalità -conclude – è l’unica arma che abbiamo per rafforzare la presenza dello Stato nel nostro territorio”.

