Il Crotone, dopo l’ingaggio di Cigarini avvenuto in mattinata,ha acquistato a titolo definitivo Andrea Rispoli, di 32 anni, esterno destro, prelevato dal Lecce. Rispoli ha firmato, alla presenza del direttore generale Raffaele Vrenna e del suo procuratore Diego Tavano, un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Rispoli vanta 332 presenze tra Serie A e B con 25 reti. In particolare nella stagione 2016/17 ha segnato 5 reti in trasferta nella massima serie.

