Angela Barberio, sindaco di Buonvicino, in diretta Facebook, ha reso noti i risultati dei nuovi tamponi eseguiti sui contatti di persone risultate nei giorni scorsi positive al coronavirus. “Questa mattina – ha detto – comunichiamo la positività di 6 soggetti su 18 tamponi eseguiti. Sono dati ufficiali ma parziali perché dei restanti non abbiamo ancora i risultati. Ieri sera abbiamo acquisito questo dato e stiamo in queste ore procedendo alla mappatura dei contatti con i 6 soggetti positivi. Ricordo che ieri mattina sono state poste in quarantena altre 5 persone e sale a 23 il totale. Stamattina dovremo eseguire altre 5 ordinanze di quarantena”.