Nuova crescita di positivi in Calabria, +19 rispetto a martedì, a fronte di 1.478 tamponi effettuati. I casi attivi salgono a 362 (+6) mentre i guariti aumentano di 13 unità a 1.207. Dall’inizio della pandemia le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.667 con 167.110 tamponi effettuati ad oggi. Nelle ultime 24 ore è stato anche registrato un nuovo ingresso in terapia intensiva (adesso sono complessivamente 2) mentre le persone ricoverate nei reparti di malattie infettive sono 27 (-2). In isolamento domiciliare ci sono 333 persone. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 98. E’ intanto di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte Coronavirus in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I numeri sono in aumento rispetto a martedì, quando si erano registrate 10 vittime e 1.370 positivi in più. In leggero aumento i tamponi: quasi 96mila contro 92mila. Nuovo aumento dei pazienti Covid in terapia intensiva: sono 150, 7 in più nelle ultime 24 ore. In crescita anche il numero dei ricoverati con sintomi (1.778, +18), quello delle persone in isolamento domiciliare (32.806, quasi mille in più) e degli attualmente positivi (34.734, anche in questo caso quasi mille in più). In Lombardia (+218) e Campania (+203) il maggior aumento di positivi di ieri. Solo la Valle d’Aosta non ha fatto registrare nuovi contagi.

