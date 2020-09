Emessa dal sindaco di Cassano Gianni Papasso un’ordinanza per la pulizia, il decoro e la sicurezza del centro storico della città e delle frazioni di Doria e Lauropoli, al fine di garantire l’incolumità pubblica e prevenire situazioni di degrado, pericolose per la salute pubblica, anche in riferimento all’emergenza epidemiologica. “Nel centro storico – ha spiegato, in una nota, Papasso – ci sono tante case e aree abbandonate, che necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza e di pulizia, perché al loro interno sono stati abbandonati e accumulati rifiuti, che hanno compromesso il decoro urbano e sono fonte di pericolo anche per la presenza di animali infestanti. Abbiamo a cuore la tutela dell’ambiente e della salute, nonché la valorizzazione del centro storico e riteniamo, quindi necessario intervenire con urgenza, al fine di prevenire e contrastare comportamenti anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza e la salute dei cittadini e fenomeni di degrado del centro storico.Vogliamo, quindi, con questa ordinanza sensibilizzare i proprietari e/o i locatari di questi immobili abbandonati affinché mettano in campo i necessari interventi di pulizia e manutenzione. Pertanto, entro 5 giorni da oggi, chiunque abbia in proprietà o in affitto immobili, anche se chiusi e o inutilizzati, nel centro storico di Cassano e delle frazioni di Doria e Lauropoli, deve pulire dai rifiuti accumulati gli spazi nella loro disponibilità e mantenere lo stato di decoro delle loro proprietà, adottando le misure necessarie per evitare l’accesso da parte di terzi e di animali. In mancanza, procederemo senza indugio d’ufficio, con addebito dei costi sostenuti e l’irrogazione delle sanzioni previste nei confronti dei trasgressori. Tolleranza zero – ha concluso Gianni Papasso – per chi inquina e deturpa il decoro urbano, mettendo a rischio la salute di tutti”.