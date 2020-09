Ufficializzato il calendario di serie B 2020/21. La Reggina di Domenico Toscano esordisce il 26 settembre all’Arechi di Salerno, mentre il Cosenza riceve l’Entella al Marulla. Il 3 ottobre amaranto in casa con il Pescara, lupi in trasferta a Ferrara in casa della Spal. Alla terza il Cosenza torna in casa ed ospita il Cittadella mentre la Reggina gioca sul campo dell’Entella.

