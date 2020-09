Tre soli casi di nuovi contagi ieri in Calabria. Continua a preoccupare però

il numero di nuovi positivi rilevati in Italia. Ieri sono stati 1008 i contagi

di coronavirus registrati, in effetti oltre 450 meno di domenica ma con quasi

27mila tamponi in meno: sabato ne erano stati eseguiti 72.143, ieri 45.309.

Raddoppia invece l’incremento delle vittime in un giorno: dalle 7 di domenica

alle 14 di ieri, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 35.624. Tra le Regioni la Basilicata è stata l’unica a non far segnare nuovi casi. Continuano a salire i pazienti

ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti degli ospedali per il Covid 19. Dai dati del ministero della Salute emerge che ci sono 39.187 attualmente positivi, 678 in più rispetto a domenica: di questi, 2.122 sono ricoverati nei reparti ordinari

(+80), 197 nelle terapie intensive (+10) e 36.868 in isolamento domiciliare (+588). E’ invece di 316 l’incremento dei dimessi e dei guariti nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 213.950.

