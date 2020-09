Riceviamo alle redazioni di RTC e Giornale di Calabria nota stampa di Giuseppe Silipo (coordinatore di Catanzaro di Calabria Oltre):

“Giovedì sera intorno alle 21,30 decido di fare due passi su Corso Mazzini. Noto con particolare compiacimento che a quell’ora il centro storico è vissuto intensamente dai catanzaresi, aldilà di ogni più rosea aspettativa. Prendo atto di alcune lodevoli iniziative di qualche attività commerciale che ha chiesto e ottenuto la possibilità di allestire spazi all’aperto, anche se scambiando due chiacchiere con il titolare di un bar, mi racconta che più che apprezzamento per l’iniziativa si erano levati mugugni per la perdita di tre posti auto. Misteri catanzaresi. Insomma dal Cavatore a Bellavista (questa è stata la mia passeggiata) ho notato tanta, ma tanta voglia, di vivere la città in ogni suo angolo. E non era il solito fine settimana. E tutto ciò mi ha fatto molto riflettere, tanto che riteniamo, come Associazione, di poter fare una riflessione ad alta voce, riflessione che, perchè no, può considerarsi a tutti gli effetti una vera e propria proposta. Considerate tutte le polemiche e gli ostruzionismi che si scatenano ogni qual volta qualche Assessore di buona volontà tenta di istituire l’isola pedonale su Corso Mazzini, con l’inevitabile epilogo della sua soppressione, perchè non pensare di istituirla nelle ore serali, quando molti giovani potrebbero godere della possibilità di condividere un pasto o un drink o un gelato, lontano dai gas di scarico delle macchine? Abbiamo provato ad immaginare un centro storico illuminato pieno di tavolini e sedie tutte occupate, dove le i clacson delle macchine vengono sostituite dalle melodie di qualche piacevole e mai invadente piano bar. Pensate che sia irrealizzabile tutto ciò? Assessore Lobello ci dica cosa ne pensa. Noi pensiamo sia possibile. Come possibile lo è in tante altre città. Basterebbe poco, molto poco, forse solo un po di buona volontà. E il desiderio di vedere rinascere questo nostro bellissimo centro storico. Quantomeno di sera”.