“Probabilmente non hanno modo di attaccare e attaccano sul personale”. Lo ha detto il presidente della Regione, Jole Santelli, a margine di una conferenza stampa sull’agricoltura nella sede della Giunta a Catanzaro, commentando con i giornalisti le voci di una sua assenza dalla Calabria per motivi di salute. “Io – ha sostenuto Santelli – dovevo essere ricoverata il 12 settembre negli Stati Uniti, sono qua, poi mi

sono spostata su Roma, poi non si capisce niente. Insomma, devo chiedere alle fantasie malate di tanti che cosa succede nella mia vita. La trovo veramente una miseria umana. Ragazzi, facendo i dovuti scongiuri io sto bene, alla faccia delle malelingue. Ognuno – ha aggiunto il presidente della Regione – si misura con la propria miseria umana, perché un conto è la politica un contro è l’umanità”. Davanti alle voci circolate, la governatrice, ieri aveva scritto un post su Facebook per smentire ogni illazione sul suo stato di salute. “Secondo alcuni molto ben informati – ha scritto – sarei in America, altri che forse hanno minor fantasia o maggior pudore mi collocano a Roma. Che pena!!!! Quando la lotta politica si riduce al pettegolezzo

più becero, quando si pensa di indebolire una persona con voci relative alla sfera personale… agli amici ed alle persone serie vorrei tranquillizzare… sono in Calabria, generalmente nel mio ufficio a Catanzaro, ieri ero in piazza a Crotone, lunedì sarò a Reggio, mercoledì ad Aosta, giovedì a Bari, venerdì a chiudere la campagna elettorale in Calabria. Baci. Intelligenti pauca”

redazione@giornaledicalabria.it