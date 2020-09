Solo quattro nuovi casi di positivi al coronavirus ieri in Calabria. E’ sceso dunque il

numero dei nuovi contagiati rispetto a lunedì. Sono due in più, però, i casi di contagiati non asintomatici e dunque costretti al ricovero. Sono intanto 1229, in Italia, i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, 221 in più di lunedì. Ma rispetto al giorno precedente sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro

45.309. Le vittime sono state 9, contro le 14 di lunedì. I casi totali sono così saliti a

289.990, i morti a 35.633. In nessuna regione si è registrata un’assenza di nuovi positivi. I più numerosi nelle ultime 24 ore in Lombardia (176) e in Liguria (141). Un caso sospetto di Coronavirus a scuola imporrà la chiamata immediata alla centrale operativa del 118, il triage telefonico, l’invio di un mezzo di soccorso dedicato e il test rapido. In classe durante le lezioni gli studenti si proteggeranno con la visiera para-droplets e indosseranno la mascherina solo quando il distanziamento sarà impossibile. Sono alcuni dei punti previsti dalle Linee di indirizzo del Sistema 118

sul contrasto alla Covid-19 nella scuola che vengono pote all’attenzione del Presidente del Consiglio e dei Ministri della Salute e dell’Istruzione in base alla visione strategica maturata sul campo, in ambito specifico extraospedaliero.

