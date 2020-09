Sono risultati tutti negativi i tamponi processati tra giovedì e venerdì scorso ed eseguiti a Taverna dal Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, dopo il riscontro di un caso di positività al Covid-19 di un residente che aveva partecipato come ospite ad un matrimonio il 4 settembre e ad un altra festa nel mese di agosto. A darne notizia è stato il sindaco del comune del catanzarese, Sebastiano Tarantino, in un video su Facebook. Tarantino ha anche spiegato come “già da oggi sono riprese le attività didattiche e tutte le manifestazione pubbliche che in precedenza erano state sospese a seguito dell’emanazione di un’ordinanza”.