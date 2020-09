Serie C, ecco i 3 gironi ufficiali. Gruppo C infernale

di RTC Sport

La Lega Pro ha diramato i gironi ufficiali per il campionato 2020/21. Poche sorprese nella composizione, rispettato il criterio geografico. Il gruppo C, che comprende Catanzaro e Vibonese, si presenta come un girone di ferro, con Bari e Palermo in primis, ma anche le ambiziose Ternana, Avellino, Catania, Catanzaro e Teramo, nonchè le retrocesse Trapani e Juve Stabia pronte a farsi valere ancora. Senza sottovalutare Cavese, Turris e Monopoli. Sono ben 12 i capoluoghi di provincia, quasi sicuramente 13 con l’inserimento del Foggia. Nel girone, infatti, ci sono ancora due caselle vuote che saranno occupate dal Bisceglie e dal Foggia. Il Bisceglie, in virtù della retrocessione d’ufficio del Picerno; il Foggia sfrutterà la penalizzazione di 5 punti inferta al Bitonto.

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza,Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

GIRONE B: Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Francavilla, Viterbese, X, Y.