Reggina, arriva anche Folorunsho

La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la SSC Bari per le prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto a titolo temporaneo. Nato a Roma il 7 febbraio 1998, Folorunsho cresce nel settore giovanile della Lazio. Si mette in luce nel campionato Primavera nelle stagioni 15/16 e 16/17, palesando anche un buon feeling con il gol. Nell’estate del 2017 passa poi alla Virtus Francavilla nel girone C di Serie C. Con la maglia dei pugliesi disputa complessivamente 66 partite, realizzando 8 reti (7 delle quali nella sua seconda annata con i biancazzurri) e fornendo 2 assist. Lo scorso luglio Michael passa ufficialmente al Napoli. La società partenopea lo girerà in prestito biennale al Bari, con il quale colleziona 15 gettoni.