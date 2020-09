Impennata dei contagi in Calabria e in Italia

Nuova impennata dei contagi in Calabria. Ieri sono stati 19 i casi di nuovi positivi al coronavirus. Nuova impennata anche in Italia: sono stati 1.452 i contagiati

dal Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.229 di martedì ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80mila di martedì. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale dunque a 291.442 mentre quello dei dimessi e guariti è di 215.265, 620 più di martedì. In aumento anche l’incremento dei morti: 12 in un giorno mentre martedì

erano stati 9. Nessuna regione ha fatto ieri registrare zero casi. Gli attualmente positivi al Covid in Italia hanno superato i 40mila, un numero mai così alto dall’inizio di giugno (il 2, per la prima volta dopo mesi, i malati scesero a 39.893). Secondo i dati del ministero della Salute gli attuali malati sono 40.532 con un incremento rispetto a martedì di 820. In aumento anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari – 63 in più rispetto a martedì per un totale di 2.285- e nelle terapie

intensive: ora ci sono 207 pazienti, 6 più di martedì. E’ invece di 751 l’incremento delle persone in isolamento domiciliare che ad oggi sono 38.040. Intanto salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19. Lo rende noto la Federazione nazionale

degli ordini dei medici.

