“Dopo i comuni di Aprigliano, Castiglione Cosentino, Luzzi, Santo Stefano di Rogliano, Pietrafitta e Diamante invito gli altri Sindaci a seguire l’indirizzo di posticipare l’apertura delle scuole per garantire la sicurezza dei nostri ragazzi”. Lo afferma Graziano Di Natale (IriC), segretario-questore del Consiglio regionale, “a seguito – é detto in una nota – della tanto discussa proposta di posticipare l’anno scolastico al 28 settembre approvata all’unanimità dal Consiglio regionale martedì scorso”. “Sono contento – continua Di Natale – che la mia proposta trovi consensi tra gli amministratori locali. Dispiace solo che la Giunta regionale e l’assessore alla Cultura non abbiamo tenuto conto di quanto stia accadendo dalle nostre latitudini. Credo che il Consiglio regionale della Calabria sia stato umiliato nella sua funzione di indirizzo. Ancora grazie ai tanti Sindaci.

