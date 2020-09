Covid, crescono contagi e timori

Ancora un netto aumento dei contagi da coronavirus. Ieri in Calabria ne sono stati rilevati ben 28. In netto aumento i contagi da Covid anche in Italia: l’incremento nelle ultime 24 ore è stato di 1.907 nuovi casi, rilevati con 99.839 tamponi, qualche migliaio in meno rispetto a quelli effettuati giovedì. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 294.932. Cala lievemente il numero giornaliero di vittime: era di 13 giovedì, è stato di 10 ieri, per un totale complessivo dall’inizio dell’emergenza di 35.668. Tra tutte le regioni, solo la Basilicata ha fatto registrare ieri zero casi. L’aumento dei contagi in Calabria ha fatto scattare un certo allarme anche perché si teme che il trend, più o meno consolidatosi, seppur tra alti e bassi, nelle ultime settimane possa ulteriormente schizzare verso l’alto. Evidentemente nel timore che ciò possa accadere la Regione Calabria ha pensato bene di giocare d’anticipo tanto da ricercare “camere collocate in 15 strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (B&B) per le necessità connesse all’attività di contrasto alla diffusione del Covid-19 per un totale di 400 posti letto atti ad ospitare soggetti positivi asintomatici al virus, posti in quarantena obbligatoria”. Lo prevede una manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. La manifestazione di interesse, elaborata dal soggetto attuatore della Protezione civile regionale Fortunato Varone, e dal delegato del soggetto attuatore della Regione, Antonio Belcasto, fa riferimento a un precedente avviso per 600 posti scaduto dieci giorni fa e che ha visto il reperimento di 200 posti letto nelle strutture alberghiere.