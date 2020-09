Amichevole Catanzaro-Vibonese 1-0

Una rete di Di Piazza decide l’amichevole Catanzaro-Vibonese. Nell’undici di mister Calabro hanno “esordito” i due nuovissimi Fazio e Verna, i quali hanno aggiunto esperienza ai rispettivi reparti, oltre a Branduani che ha rappresentato il primissimo acquisto. Le due squadre hanno mantenuto un ritmo abbastanza alto finchè le gambe lo hanno consentito. Si viene da settimane pesanti per carichi di lavoro. La rete dell’ex catanese è giunta nel finale di primo tempo quando l’attaccante siciliano ha trasformato in rete un assist di Casoli dalla destra. Preecedentemente sempre Di Piazza aveva fallito due comode occasioni per sbloccare il punteggio iniziale.

Queste le formazioni in campo:

Catanzaro(3-5-1-1): Branduani; Riggio Fazio Pinna; Casoli Verna Corapi Urso Contessa; Carlini Di Piazza.

Vibonese: Mengoni; Mahrous Redolfi Bachini Mattei; Tumbarello Ambro Pugliese; Emmausso Berardi Parigi.