di RTC Sport

“Arriva il primo impegno ufficiale dell’anno, cercheremo di onorarlo e possibilmente di fare il massimo. Ma dovremo essere concentrati ed affrontare al meglio l’impegno che si presenta decisamente difficile, servirà impegno, volontà e lucidità, consapevoli che la partita potrebbe durare anche piu’ di novanta minuti”. Così mister Calabro, tecnico dell’Us Catanzaro, ha presentato al microfono di RTC, la RadioTelevisione della Calabria ed unica TV di Catanzaro, la sfida di Coppa Italia alla sua ex squadra, la Virtus Francavilla, che scenderà in Calabria. “Loro sono una squadra collaudata, otto undicesimi giocano insieme da diversi anni, andranno affrontati con rispetto e grande concentrazione. Mi aspetto una buona prestazione da parte dei ragazzi, ci siamo preparati bene ma dovremo applicare in campo quanto provato in allenamento”. Mister Calabro non ha voluto parlare di mercato e nello specifico del paventato arrivo dell’attaccante Perez, attualmente in forza proprio alla Virtus: “E’ decisamente inutile, mi concentro su cio’ che è e non su cio’ che potrebbe essere. Non parlo di chi potrebbe arrivare perchè non c’è alcun elemento per farlo. Perez è un attaccante del Francavilla”.