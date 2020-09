AMANTEA(CS)/ Sono 19 i nuovi casi positivi al coronavirus riscontrati al Cas di Amantea, un aumento che porta a 67 il numero totale di persone contagiate nella cittadina della costa tirrenica cosentina. Alla luce di questi nuovi dati è stato convocato d’urgenza, per il pomeriggio di oggi, alle 17, in Prefettura a Cosenza, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si occuperà proprio della difficile situazione che si è venuta a creare nelle ultime settimane nella struttura di Amantea e in quella di Rende. A monitorare la delicata situazione c’è il personale medico della task force dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che nel pomeriggio parteciperà, unitamente alle altre parti convocate, al tavolo interistituzionale convocato dal Prefetto Cinzia Guercio per adottare le misure necessarie al fine di contenere e di gestire al meglio il focolaio.