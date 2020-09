BORGIA(CZ)/ Rinviato, a Borgia, l’inizio dell’anno scolastico a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco Elisabeth Sacco sulla sua pagina Facebook. “È appena terminata – spiega il sindaco – una riunione del Centro operativo comunale allargato ai consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione, alle forze dell’ordine, all’Istituto Comprensivo di Borgia e all’associazione di Protezione civile Angeli Blu per esaminare la situazione epidemiologica derivante dai casi di positività della Palestra VeniceGym”. Il riferimento del sindaco è alle positività riscontrate in una palestra del quartiere Lido di Catanzaro in conseguenza della quale sono in corso decine di tamponi su persone contattate dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp a causa dei contatti diretti ed indiretti avuti. “Le persone coinvolte nel nostro Comune – spiega il primo cittadino – ed in attesa di eseguire il tampone risultano essere oltre 20 anche se ancora non abbiamo dati ufficiali da parte del Dipartimento di Prevenzione”. A causa di questa situazione e “al fine di evitare ogni possibile rischio di contagio – ha detto Elisabeth Sacco – abbiamo deciso di comune accordo di posticipare l’inizio dell’anno scolastico a lunedì 28 settembre, sia su Borgia centro che su Roccelletta, con la possibilità di fare la prima settimana di lezione (dal 28/09 al 03/10) con il metodo della didattica a distanza”. Quest’ultima ipotesi verrà valutata in base all’andamento dei contagi nel nostro territorio.