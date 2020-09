Lamezia, 15 casi positivi: c’è un guarito

Sono 15 i casi, di cui due ricoverati in ospedale e 13 sottoposti a isolamento domiciliare, a Lamezia Terme dove si registra anche un guarito. Lo comunica il sindaco della città Paolo Mascaro che in un post su facebook rende nota la guarigione di una persona. I positivi attualmente sono un rientro da altra regione, cinque appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro comune, otto per contagio con persona proveniente da altra regione e uno da rientro dall’estero. “Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate – precisa Mascaro – le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio”.