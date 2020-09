A Reggio e Crotone sarà ballottaggio

Si andrà al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco nelle città calabresi più importanti che sono andate al voto. A Reggio Calabria, la città più grossa chiamata alle urne, andranno al ballottaggio il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà, sostenuto dai partiti di centrosinistra, e Antonio Minicuci, il candidato proposto dalla Lega e sostenuto dalle liste dell’intero centrodestra. Falcomatà si presenterà al ballottaggio partendo con qualche punto percentuale in più, ma Minicuci non è molto distante e si sa, tra l’altro, che quella del ballottaggio è una partita diversa e nuova in cui gioca un ruolo fondamentale la capacità di attrarre i voti lasciati in libertà dagli altri candidati a sindaco che escono dalla corsa. Decisivi, ad esempio, potrebbero essere gli elettori che hanno dato il loro voto ad Angela Marcianò, terza arrivata, o anche alla lista di Klaus Davi. Anche per l’elezione del nuovo sindaco di Crotone si dovrà andare al ballottaggio tra il candidato del centrodestra Antonio Manica e Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di liste civiche. Fuori dai giochi, invece, il centrosinistra che ha candidato a sindaco Danilo Arcuri, espressione del Partito democratico che tuttavia, a causa dei tanti dissidi che hanno caratterizzato la vigilia elettorale, per la prima volta non ha potuto sventolare neppure il proprio simbolo e ha dovuto schierare una lista civica. Una vera e propria Caporetto per la sinistra in una città che un tempo era considerata una roccaforte inespugnabile del Partito comunista. Al ballottaggio si andrà anche a Castrovillari, dove si batteranno per la vittoria Giancarlo Lamensa e Mimmo Lopolito, e a San Giovanni in Fiore con in lizza Giovanna Succurro e Antonio Barile. A Soverato invece la decisione è arrivata al primo turno con una vittoria davvero bulgara del sindaco uscente Alecci che si è confermato con oltre l’84% dei voti.

