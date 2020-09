“Dal 21 settembre salire in treno a Roma è diventato davvero complicato per i cittadini calabresi. A causa di alcuni lavori sulla linea, i cittadini calabresi sono costretti a subire notevoli ritardi sugli abituali orari di percorrenza che, ricordo, sono comunque molto più lunghi, a parità di tratta, del resto del Paese”. Lo afferma, in una nota, Michela Caligiuri senatrice di Forza Italia. “Il Governo mantenga gli impegni presi con la Calabria – prosegue la parlamentare – e faccia partire, quanto prima, i cantieri per portare la vera alta velocità anche a sud di Salerno. Non possono continuare ad esistere due Italie, una collegata con infrastrutture moderne ed efficienti e un’altra in cui bastano dei semplici lavori per farci tornare agli anni 60′. Presenterò immediatamente una interrogazione sul tema, assieme a ai colleghi Senatori di Forza Italia calabresi Mangialavori e Siclari”. “Siamo determinati – sottolinea ancora Caligiuri – nel pretendere pari dignità per i calabresi che da troppi anni aspettano risposte in termini di mobilità ed infrastrutture.

