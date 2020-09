Il Comune di Casali del Manco dona sanificatore all’ospedale di Cosenza

Il Comune di Casali del Manco ha donato un sanificatore per superfici e tessuti al reparto di Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

La consegna – spiega una nota – è avvenuta alla presenza del dott. Pasqua in rappresentanza del nosocomio bruzio, del Sindaco e del Presidente del Consiglio del comune di Casali del Manco, Stanislao Martire e Luca Covelli, e di membri dell’Amministrazione Comunale. “Alla gratitudine del Dott. Pasqua, a nome e per conto – si legge – dell’U.O.C. di Terapia Intensiva dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, ha replicato il Presidente del Consiglio Comunale Luca Covelli, con una nota pervenuta in cui si esprimono profonda soddisfazione per l’operato e gli sforzi profusi al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in ottemperanza alle disposizioni governative ed alla normativa vigente”.

“Un atto di reale utilità vale più di mille parole, ed oggi sapere di aver concorso a fare del bene senza attenderci sempre un ritorno è impagabile, sotto tutti i punti di vista”, si legge nella nota a firma del Presidente Covelli.

